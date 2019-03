Pontedera, Bolla: “La Berretti a Torino dalla capolista”

Allievi e Giovanissimi Nazionali tornano in campo dopo la sosta, mentre i Giovanissimi B proveranno ad uscire da questo momento avaro di vittorie nonostante le buone prestazioni. Il DS del settore giovanile, Giovanni Mollica, ha presentato le sfide del weekend, mentre il direttore sportivo della Berretti Alec Bolla ha commentato la trasferta contro il Torino in programma sabato.

“Le squadre nazionali affronteranno la Carrarese – ha spiegato il DS. – Per quanto riguarda i Giovanissimi Nazionali di mister Dal Bò, posso dire che la sfida contro la Carrarese è di massima importanza per due motivi: il primo è che sarà importante vincere per continuare l’inseguimento alla Viterbese e il secondo è la voglia di riscatto per la sconfitta subita all’andata, che fu la prima della stagione per i ragazzi di Dal Bò. La squadra si presenterà alla partita con il dente avvelenato”.

“Passando agli Allievi di Manuel Caponi – ha continuato Mollica – anche loro dovranno vedersela contro la squadra di Carrara, in una partita che sarà molto ostica a mio parere, visto il gioco espresso dagli avversari nella gara d’andata. Nonostante la sconfitta per 4 a 1 i marmorei fecero vedere buone trame di gioco e una grande corsa. Gli Allievi cercheranno di vincere per mantenere il primato in classifica e avvicinarsi sempre di più alle finali di campionato, ma sarà importante avere una continuità di risultati per arrivarci preparati e con entusiasmo”.

“Parlando invece dei Giovanissimi B, devo dire che sono molto dispiaciuto – ha concludo il DS del settore giovanile granata. – I ragazzi di mister Creanza stanno crescendo e inanellando sempre prestazioni molto positive, ma quest’ultime purtroppo non sono supportate dai risultati. Nel weekend affronteranno il Pisa in trasferta, sarà un derby molto combattuto visto che le due squadre sono a pari punti e all’andata i granata vinsero tra le mura amiche. L’importante sarà fare la prestazione, sperando che venga supportata anche dal risultato”.

“La Berretti invece sarà impegnata nella difficile trasferta di Torino contro la capolista del campionato – spiega il DS Alec Bolla. – Servirà una prestazione sontuosa per portare a casa qualche punto, ma l’importante sarà dare continuità alle prestazioni in modo da affrontare alla meglio il torneo di Viareggio e poi ritornare al campionato con la testa giusta.

In bocca al lupo a tutte le squadre!

Allievi Nazionali (Carrarese – Pontedera) domenica 3 marzo ore 15.00

Giovanissimi Nazionali (Carrarese – Pontedera) domenica 3 marzo ore 11.00

Giovanissimi B Professionisti (Pisa – Pontedera) domenica 3 marzo ore 11.30

Berretti (Torino – Pontedera) sabato 2 marzo ore 14.30

