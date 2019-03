La società U.S Città di Pontedera si congratula con il direttore della Berretti granata, Alec Bolla, per la nascita di suo figlio León. Ad Alec e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri per l’inizio di questa nuova e bellissima avventura. Quando nasce un figlio nascono anche una mamma e un papà, non c’è niente di più bello di una nuova vita. Benvenuto León!

L’articolo Fiocco azzurro in casa Pontedera. Benvenuto León proviene da U.S. Citta di Pontedera.