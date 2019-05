Ivan Maraia confermato sulla panchina Granata. Federico Vettori entra a far parte dello staff tecnico

Panchina confermata in casa granata. Oggi il tecnico del Pontedera Ivan Maraia ha incontrato il DG Paolo Giovannini per la firma del prolungamento del suo contratto. Il tecnico manterrà il timone della panchina granata fino al 2021. Congratulazioni mister e in bocca al lupo!

In tarda mattinata c’è stato anche l’incontro tra Federico Vettori e la Società. Il difensore granata ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ma rimarrà comunque nell’orbita Pontedera con un ruolo nello staff tecnico. “Avevamo già ipotizzato per Vettori un nuovo ruolo nello staff all’indomani della rottura del crociato – ha commentato il presidente Paolo Boschi. – Ripresosi perfettamente dall’infortunio ha continuato a giocare con ottimi risultati per altri due anni. Oggi ha deciso di dire basta al calcio giocato, ma non di allontanarsi dalla nostra famiglia, continuando a mettere tutta la sua esperienza al servizio dei Granata”.

