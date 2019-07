Oggi (26 luglio) compie gli anni il nostro Direttore Generale Paolo Giovannini! Da parte della società Granata un sincero augurio di buon compleanno e un sentito grazie per tutto quello che sta facendo in questi anni e per la professionalità che mette nel suo lavoro ogni giorno. Buon Compleanno al nostro Fenomeno!

L’articolo Tanti auguri Direttore! proviene da U.S. Citta di Pontedera.