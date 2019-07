UFFICIALE! Filippo Serena giocherà un altro anno a Pontedera. Accordo raggiunto con il Venezia

Finalmente è arrivata l’ufficialità, Filippo Serena, centrocampista classe 99′, sarà a disposizione del mister Ivan Maraia per un’altra stagione. L’affare si è concluso insieme a quello di Emanuele Cigagna, difensore, anche lui classe 99′. Entrambi i giocatori arrivano in prestito per un anno dal Venezia.

La società U.S Città di Pontedera da il bentornato a Serena e rinnova il benvenuto a Cigagna e si augura che per entrambi i ragazzi questa sia una stagione piena di soddisfazioni.

