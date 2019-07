UFFICIALE! Jacopo Giuliani rimane a Pontedera. Prestito prolungato per un altro anno dallo Spezia

L’accordo con lo Spezia è stato trovato e Jacopo Giuliani vestirà per un altro anno la maglia granata. Il centrocampista mancino originario di Sarzana sarà quindi ancora a disposizione di mister Maraia, che lo scorso anno lo ha schierato in molte partite, sia da titolare che da subentrato e Giuliani ha sempre risposto con prestazioni più che positive.

Per questi motivi il DS Giovannini e mister Maraia hanno deciso di trattenerlo ancora per un anno, visto che il ragazzo è un classe 99′ ma ha già esperienza in Serie C.

Da parte della società U.S Città di Pontedera, un grosso in bocca al lupo al giocatore per la prossima stagione!

