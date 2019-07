UFFICIALE! Mauro Semprini è un nuovo giocatore Granata! Punta centrale classe 98′ arriva a Pontedera da svincolato, l’ultima stagione giocata con il Ponsacco lo ha portato a realizzare 7 gol e 6 assist. Attaccante generoso, che gioca molto per la squadra. L’U.S Città di Pontedera da il benvenuto a Mauro e gli fa un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione calcistica!

