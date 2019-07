UFFICIALE! Preso in prestito per un anno Edoardo Pavan. Classe 1998, arriva dall’Hellas Verona, che nei precedenti anni lo ha girato in prestito alla Paganese e alla Vitrus Vecomp. Il suo ruolo naturale è quello di terzino destro, ma all’occorrenza può adattarsi a sinistra o come esterno nel centrocampo a cinque.

Benvenuto nella famiglia Granata Edoardo e in bocca al lupo per la prossima stagione!

UFFICIALE! Altra notizia sul mercato granata, questa volta in uscita. Lorenzo Borri ha firmato un contratto biennale con la Juve Stabia in Serie B.

La società U.S Città di Pontedera ringrazia Lorenzo per tutto quello che ha fatto con la maglia granata e gli augura il meglio per questa nuova avventura!

L’articolo UFFICIALI! Dall’Hellas Verona arriva Edoardo Pavan, Borri ufficiale alla Juve Stabia proviene da U.S. Citta di Pontedera.