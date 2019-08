Giacomo Risaliti dopo il match contro la Carrarese: “Nel secondo tempo c’eravamo solo noi in campo. Vittoria meritata”

“Siamo ancora in fase di rodaggio, ma sicuramente c’è stato un miglioramento rispetto alle partite di coppa. Abbiamo rischiato su alcune nostre disattenzioni e questo non deve succedere, poi però credo che nel secondo tempo ci sia stata una sola squadra in campo, quindi abbiamo ampiamente meritato la vittoria”.

“Con le vittorie si lavora sempre meglio durante la settimana, perché c’è più entusiasmo, quindi sicuramente siamo contenti, soprattutto perché i tre punti sono arrivati contro una squadra che lotterà per i piani alti della classifica. Però non abbiamo fatto praticamente nulla, c’è ancora molto da lavorare quindi dobbiamo pensare subito al prossimo match con l’entusiasmo con cui abbiamo giocato stasera”.

“Stasera avevo io la fascia al braccio, la prossima volta ce l’avrà un altro non è importante, perché il nostro capitano è e rimarrà Andrea Caponi, quindi dobbiamo mettere in campo tutti qualcosa in più per arrivare a dare quello che dava lui ogni partita per questa maglia e per questi colori”.

