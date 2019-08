Per indisponibilità del campo dovuta ad alcuni lavori, per tutta la giornata di mercoledì la prima squadra Granata si allenerà al centro sportivo Bellaria. La società U.S Città di Pontedera ci tiene a ringraziare per l’ospitalità e la gentilezza dimostrata da Piero Vetturi e da tutta la struttura.

