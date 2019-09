Ecco l’organigramma ufficiale della “Scuola Calcio Oltrera” e le rose ufficiali di Esordienti A e B

Una nuova stagione è alle porte e la scuola calcio Oltrera è pronta e strutturata per un nuovo ed emozionante anno calcistico, tenendo come punti fermi la professionalità e la crescita dei ragazzi. L’organigramma è pronto e anche le squadre stanno prendendo la loro forma definitiva, come quelle degli Esordienti A 2007 e Esordienti B 2008.

Lo staff tecnico è quasi al completo ma il responsabile Edoardo Pennati potrà ancora inserire qualche elemento per offrire a tutte le squadre altre figure di alto livello professionale che potranno aiutare i ragazzi a crescere a tutto tondo, dalla parte atletica a quella tecnico-tattica.

Ricordiamo, inoltre, proprio a proposito delle due squadre degli esordienti A e B, che nel mese di settembre saranno effettuati tornei a livello Nazionale con partecipazione anche di società professionistiche:

Cat. Esordienti A anno 2007, giorno 15 settembre 2019 a Follo (SP) Memorial S.Carpanese;

giorno 15 settembre 2019 a Follo (SP) Memorial S.Carpanese; Cat. Esoerdienti B anno 2008 giorno 29 settembre 2019 a Follo (SP) Memorial De Faia.

giorno 29 settembre 2019 a Follo (SP) Memorial De Faia.

QUESTO L’ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA CALCIO OLTRERA

RESPONSABILE PENNATI EDOARDO

PENNATI EDOARDO RESPONSABILE TECNICO GALLI MASSIMO

GALLI MASSIMO ISTRUTTORE DI TECNICA DAL BO’ MANOLO

DAL BO’ MANOLO PREP. MOTORIA CICAGNA EMANUELE, MONTORZI SAMUELE, BRACCI FILIPPO

CICAGNA EMANUELE, MONTORZI SAMUELE, BRACCI FILIPPO PREP. PORTIERI ESORDIENTI MIGLIORINI STEFANO

MIGLIORINI STEFANO PREP. PORTIERI ESORDIENTI B MACELLONI FABIANO

MACELLONI FABIANO PREP. PORTIERI PULCINI MORGILLO RICCARDO

ISTRUTTORI:

ESORDIENTI A (ANNO 2007) SIMONELLI MORENO

SIMONELLI MORENO ESORDIENTI B (ANNO 2008) ROSI FRANCESCO, TAVERNI FRANCESCO

ROSI FRANCESCO, TAVERNI FRANCESCO PULCINI 2^ ANNO (ANNO 2009) LEPORI WALER, SERGIO ALESSANDRO, SAVINO GIULIANO

LEPORI WALER, SERGIO ALESSANDRO, SAVINO GIULIANO PULCINI 1^ ANNO (ANNO 2010) MARCONI MARCO, MORELLI CLAUDIO

MARCONI MARCO, MORELLI CLAUDIO PRIMI CALCI (ANNO 2011-12) MARCELLI ALESSANDRO, MOTORZI SAMUELE, FONTE FRANCESCO, BERNARDINI NICOLO’

MARCELLI ALESSANDRO, MOTORZI SAMUELE, FONTE FRANCESCO, BERNARDINI NICOLO’ PICCOLI AMICI (ANNO 2013-14) BRACCI FILIPPI

Passando alle squadre. Qui di seguito le rose e lo staff tecnico degli Esordienti A (2007) e Esordienti B (2008)

ESORDIENTI “A” (ANNO 2007)

ISTRUTTORE SIMONELLI MORENO

SIMONELLI MORENO DIRIGENTI SQUARCINI ANTONIO – TURINI VALERIO – JONNI DASHAMIR

COMPONENTI SQUADRA:

ASSLANI JURGEN BENVENUTI EDOARDO CELI TOMMASO CINI TOMMASO CRASTA GIUSEPPE DEL DUCA ANGELO FORCONI ANDREA IACOPINI SAVERIO LANDI SAMUELE LUPI LORENZO MAZZEI LORENZO PARENTI COSIMO SANI GABRIELE SQUARCINI FRANCESCO TRAVANI ARIELE LEONE TURINI SAMUELE TURINI TOMMASO

ESORDINETI “B” (ANNO 2008)

ISTRUTTORI ROSI FRANCESCO – TAVERNI FRANCESCO

ROSI FRANCESCO – TAVERNI FRANCESCO DIRIGENTI NIEDDU OMAR – SAMMURI IACOPO – SPERANZA RENATO

COMPONENTI ROSA

ABBATE SIMONE BALDINI FRANCESCO BIONDI GIOELE BRACALI LORENZO CHIESA LEONARDO CIPOLLA MARCO COGLIANO LEONARDO COSSU EDOARDO D’ABRONZO CARLO FERRINI RICCARDO GANGALE EDOARDO GANGALE LORENZO GORINI FILIPPO GRI DAVIDE IACOBELLI PETER LORENZI JONATHA MACARRA ALESSANDRO MALACARNE FILIPPO MANUELLI ENDRY MOLESTI LORENZO MORGANTI NICCOLO’ NIEDDU GABRIELE NOVELLI MATTIA PIETRANGELI PABLO RIZZATO MANUEL SAMMURI FRANCESCO SCHIANO DIEGO SIMONCINI NICO SPERANZA MATTIA STANO LORENZO TARANTINO NICCOLO

