Pontedera: gli Allievi pareggiano, i Giovanissimi sconfitti da un 3 a 0 bugiardo

Pontedera-Arezzo (0-3)

Pontedera Giovanissimi Nazionali: Cavallini, Gattai, Ambrosio, Cantini, Barbafieri, Del Bono, Taizzani, Conticelli, Barghini, Cremonini, Castiglioni. A disposizione: Strambi, Canu, Fiaschi, Zucchelli, Cecconi, Tosi, Vettori, Gentili. Allenatore: Daniele Pallini

Arezzo Giovanissimi Nazionali: Ermini, Scichilone, Luconi, Consigli, Stopponi, Acciai, Verdini, Parisi, Sobhi, Batistini, Parretti. A disposizione: Limentra, Leti, Sonnati, Suzzi, Gnocchi, Barbagli, Pacelli, Giovane, Gori. Allenatore: Massimiliano Bernardini

Partita brutta, giocata a ritmi bassi e che, per quanto visto in campo, doveva forse finire con un pareggio, perché il netto 3 a 0 a favore degli ospiti non racconta bene quanto successo durante il match. Nella prima frazione meglio il Pontedera, ma a tempo quasi scaduto passa in vantaggio l’Arezzo. L’attaccante ospite sfrutta bene un cross dal fondo del proprio esterno e, in mezzo a tre difensori, riesce a deviare in porta.

Nel secondo tempo meglio gli ospiti. Il Pontedera cala dal punto di vista fisico e l’uscita di Ambrosio per un problema muscolare fa perdere un po’ di spinta ai Granata. A metà della seconda frazione l’Arezzo raddoppia su calcio di rigore, anche se sulla prima conclusione Cavallini era riuscito a parare. L’arbitro però fa ripetere la battuta perché il portiere non aveva i piedi sulla linea di porta e questa volta l’attaccante dell’Arezzo non sbaglia. A fine secondo tempo gli ospiti firmano il definitivo 3 a 0 con un tiro dalla lunga distanza che trova impreparato Cavallini. Pontedera rimandato, anche se il risultato è bugiardo e forse troppo largo, i padroni di casa hanno creato pochissimo. Il campionato è appena iniziato e c’è tutto il tempo per riprendersi da una prestazione negativa.

Pontedera-Arezzo (2-2)

Pontedera Allievi Nazionali: Paita, Petri, Bianchi, Pardini, Natali, Guidi, Martucci, Carfora, Bartoli, Romei, Ortu. A disposizione: Borghini, Di Bella, Faye Bassilou, Innocenti, Di Giulio, Crecchi, Faye Saliou, Novi, Fenzi. Allenatore: Manuel Caponi

Arezzo Allievi Nazionali: Balucani, Bartoli, Sanarelli, Nannini, Bianchetti, Liserre, Arnetoli, Canapini, Maloku, Mussi, Veliu. A disposizione: Bruni, Gallorini, Tralci, Viciani, Tepshi, Patriarchi, Occhiolini, Di Tora, Bonavita. Allenatore: Dante Gioacchini

Pareggio giusto per gli Allievi, che giocano un buon primo tempo passando in vantaggio nei minuti finali grazie ad una grande azione di Martucci che premia la sovrapposizione di Ortu, il quale con un forte tiro sul primo palo batte il portiere. Nella seconda frazione meglio l’Arezzo, che nei primi minuti sbaglia due occasioni da gol, riuscendo a segnare a metà del secondo tempo su un errore di Natali che fino a quel momento era stato impeccabile. Dopo pochi minuti gli ospiti raddoppiano trovando il gol su errore del portiere Paita. Neanche il tempo di festeggiare che il Pontedera trova il pareggio. Guidi parte dalla difesa palla al piede e dopo 30 metri di campo serve benissimo Ortu che con un gran diagonale ristabilisce la parità. La partita si stabilizza e nessuna delle due squadre crea vere occasioni da gol. Pareggio giusto, ma alcuni errori individuali da rivedere, nel complesso comunque buona prestazione dei ragazzi di Caponi.

