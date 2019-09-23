CAT. PULCINI 2^ ANNO 2009
Istruttori
- LEPORI WALTER
- ALESSANDRO SERGIO
- SAVINO GIULIANO
Dirigenti
- CECCHETTI FILIPPO
- MAUTI STEFANO
- ROSINI SIMONE
- SALVADORI FILIPPO
- SAMMURI IACOPO
Rosa:
- BEGA LIONEL
- BOLDRINI PIETRO
- CAPEZZUOLI LEONARDO
- CECCHETTI TOMMASO
- CHICK IAN FON
- CONZA LORENZO
- DI GRAZIANO DIEGO
- ESPOSITO GABRIELE
- FARRUKKU SEFULLA
- FOLGHERAITER PIETRO
- GIARI EMILIANO
- IAIA TREVOR
- LENZINI FILIPPO
- MAUTI FEDERICO
- MBENG CARL NDUFONG
- NOCERA GABRIEL
- PROFETI SAMUELE
- QYRA KEVIN
- ROSINI SIMONE ELIA
- SALVADORI NICCOLO’
- SALVADORI GIANLUCA
- SARDELLI ETTORE
- SIMEONE FRANCESCO
- STAMERRA FILIPPO
- TOZZINI DANIELE
CAT. PULCINI 1^ ANNO 2010
ISTRUTTORI
- MARCONI MARCO
- MORELLI CLAUDIO
DIRIGENTI
- CAPITONI CLAUDIO
- GJONI COLOMBO
- MARIOTTI CLAUDIO
- SAMMURI IACOPO
Rosa:
- ABBONDANDOLO GIULIO
- BURCHIELLI TOMMASO
- CANI GABRIELE
- CAPITONI KEVIN
- CECCHINI ROBERTO
- FERRETTI CRISTIAN
- GJONI DAMIANO
- HOTI JURGEN
- HOXA BRAIAN
- HYSA CRISTIAN
- MATTEOLI CHRISTIAN
- MARIOTTI MATTIA
- PACCIANI SAMUELE
- SAMMURI FEDERICO
- TARANDETTI CRISTIAN
- XYKE GIORGIO
- ZUGARO GIULIO
L’articolo Le nuove rose e lo staff tecnico dei Pulcini 2009 e 2010 dell’Oltrera proviene da U.S. Citta di Pontedera.