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Le nuove rose e lo staff tecnico dei Pulcini 2009 e 2010 dell’Oltrera

CAT. PULCINI 2^ ANNO 2009

Istruttori

  • LEPORI WALTER
  • ALESSANDRO SERGIO
  • SAVINO GIULIANO

Dirigenti

  • CECCHETTI FILIPPO
  • MAUTI STEFANO
  • ROSINI SIMONE
  • SALVADORI FILIPPO
  • SAMMURI IACOPO

Rosa:

  1. BEGA LIONEL
  2. BOLDRINI PIETRO
  3. CAPEZZUOLI LEONARDO
  4. CECCHETTI TOMMASO
  5. CHICK IAN FON
  6. CONZA LORENZO
  7. DI GRAZIANO DIEGO
  8. ESPOSITO GABRIELE
  9. FARRUKKU SEFULLA
  10. FOLGHERAITER PIETRO
  11. GIARI EMILIANO
  12. IAIA TREVOR
  13. LENZINI FILIPPO
  14. MAUTI FEDERICO
  15. MBENG CARL NDUFONG
  16. NOCERA GABRIEL
  17. PROFETI SAMUELE
  18. QYRA KEVIN
  19. ROSINI SIMONE ELIA
  20. SALVADORI NICCOLO’
  21. SALVADORI GIANLUCA
  22. SARDELLI ETTORE
  23. SIMEONE FRANCESCO
  24. STAMERRA FILIPPO
  25. TOZZINI DANIELE

CAT. PULCINI 1^ ANNO 2010

ISTRUTTORI

  • MARCONI MARCO
  • MORELLI CLAUDIO

DIRIGENTI

  • CAPITONI CLAUDIO
  • GJONI COLOMBO
  • MARIOTTI CLAUDIO 
  • SAMMURI IACOPO

Rosa:

  1. ABBONDANDOLO GIULIO
  2. BURCHIELLI TOMMASO
  3. CANI GABRIELE
  4. CAPITONI KEVIN
  5. CECCHINI ROBERTO
  6. FERRETTI CRISTIAN
  7. GJONI DAMIANO
  8. HOTI JURGEN
  9. HOXA BRAIAN
  10. HYSA CRISTIAN
  11. MATTEOLI CHRISTIAN
  12. MARIOTTI MATTIA
  13. PACCIANI SAMUELE
  14. SAMMURI FEDERICO
  15. TARANDETTI CRISTIAN
  16. XYKE GIORGIO
  17. ZUGARO GIULIO

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