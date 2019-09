A seguito della esposizione dello striscione e dei ripetuti cori di domenica scorsa durante la partita contro l’Olbia, la società U.S Città di Pontedera esprime la propria solidarietà a Filippo Tagliagambe e alla sua famiglia.

La Società, nel condannare con fermezza i gravi ed offensivi gesti reiterati per tutta la gara da parte di una sparuta frangia della tifoseria, auspica che la contestazione, riguardante una persona che vive per i colori granata ed iniziata a seguito di una dichiarazione riportata da un sito web in maniera decontestualizzata e strumentalizzata, cessi quanto prima. Auspichiamo, da parte di tutti, maggiore compattezza ed unione verso un solo obiettivo, per proseguire questo viaggio, iniziato ormai ben sette anni fa, che sta toccando le vette più alte della storia del calcio nella nostra città.

