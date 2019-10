Giovanni Mollica, DS del settore giovanile, suona la carica “Con le squadre Nazionali andiamo a Imola per vincere. I Giovanissimi B sono una squadra importante”

Veniamo da un weekend in chiaro-scuro, in cui tutte e tre le squadre hanno affrontato la Carrarese.

Partendo dagli Allievi abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo. La squadra ha fatto bene contro una Carrarese che noi consideravamo una formazione molto tosta. Ci sono state tante sbavature, sia in difesa che in attacco, infatti su nostri errori gli avversari avrebbero potuto pareggiare, ma è anche vero che noi abbiamo fallito 4-5 palle gol nitide, quindi il risultato del campo è stato quello giusto. Sono contento che chi ha dovuto sostituire Faye e Bianchi abbia fatto molto bene, infatti Crecchi e Di Bella si sono fatti trovare pronti e hanno giocato una partita di grande livello. Questo è il segno che il gruppo è unito e la squadra sta bene. Siamo pronti ad affrontare l’Imolese, squadra che ha fatto sino ad oggi 6 punti con il terzo miglior attacco del campionato, quindi una formazione temibile, ma noi siamo pronti e vogliamo mantenere il secondo posto in classifica.

Passando ai Giovanissimi Nazionali di Pallini la situazione è diversa. I risultati non arrivano a dispetto delle prestazioni che abbiamo fatto. A Imola cercheremo di ritrovare punti e morale sperando di sbloccarci davanti visto che siamo un po’ sterili. 1 gol in 5 partite è troppo poco per sperare di poter fare il risultato. Il gruppo comunque lavora bene, serve solo una scintilla per accendere il fuoco. La squadra dei Giovanissimi Nazionali dell’Imolese è molto tosta ma sono sicuro che la prestazione non mancherà neanche questa volta

Parlando dei Giovanissimi B c’è stato l’esordio in campionato. Che dire? Ai punti avremmo sicuramente vinto noi, con due traverse colpite e un gol annullato (secondo noi giusto), ma si sa che nel calcio vince chi fa un gol in più quindi ci prendiamo il pareggio e pensiamo già alla partita contro la Pistoiese B che decreterà il nostro esordio in casa al Marconcini. Siamo fiduciosi che questa squadra possa dire la sua in questo girone.

Ci terrei infine a fare i complimenti alla prima squadra per quello che sta facendo e alla società per aver organizzato la sfilata a bordo campo con tutti i ragazzi del settore giovanile, creando un colpo d’occhio davvero bello da vedere.

