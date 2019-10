I risultati della scuola calcio Granata commentati dal responsabile Marco Saviozzi e dai mister

“WEEKEND PIACEVOLE ED INTERESSANTE” . COSI’ IL COMMENTO DEL RESPONSABILE MARCO SAVIOZZI IN MERITO ALLE GARE DISPUTATE DALLE SQUADRE DEGLI ESORDIENTI .

“Buone indicazioni sono venute da questo turno di campionato. Gli esordienti di Mister Russo si sono ripetuti dopo l’ottima prova fornita contro l’Empoli la settimana scorsa.

Avevano davanti una delle regine del campionato ma i ragazzi hanno giocato alla pari e forse nel computo dell’intera partita meritavano qualcosa in più. Quello che ci interessa particolarmente però è la prestazione collettiva che dimostra l’impegno dei ragazzi nel seguire le indicazioni del loro mister sia durante la gara che durante gli allenamenti settimanali. Attenzione però che quello che abbiamo dimostrato in queste due gare deve essere solo l’inizio di un percorso formativo che deve continuare sempre in crescendo.

Gli Esordienti Fair Play 2008 di mister Cioni reduci da un buon pareggio sul campo del MDA hanno disputato una buona partita e se fossero stati più concentrati sicuramente avrebbero portato a casa l’intera posta. Questa squadra sta lavorando bene, con determinazione. Rispetto all’anno scorso li vedo più motivati e vogliosi di dimostrare il loro valore. Se continueranno con questa determinazione, da qui alla fine della stagione ci daranno buone indicazioni sul loro futuro.

Buona gara disputata dagli Esordienti B 2009 che, al di là del risultato, hanno messo in mostra buone trame di bel gioco. Il risultato non deve trarre inganno così come pure la classifica, che a noi interessa fino ad un certo punto. Il percorso formativo è solo all’inizio, con una squadra completamente nuova, il lavoro da fare è tantissimo, siamo alle nozioni elementari che devono ancora essere assimilate bene dai ragazzi. La cosa che mi fa più piacere è vedere questi ragazzini impegnarsi al massimo, sempre sorridenti, educati che ti riempiono di gioia quando vai al campo e li vedi lavorare. Tutto questo grazie anche ai loro Mister che svolgono il proprio lavoro in armonia senza alcuna pressione verso i ragazzi sia durante gli allenamenti che durante la gara”.

ESORDIENTI FAIR PLAY 2007 PROFESSIONISTI

MISTER : Russo Vincenzo e Chesi Alessandro

2° giornata.

A.C. Fiorentina – U.S. Città di Pontedera.

1°tempo: 2-0

2°tempo: 0-0

3°tempo: 0-1

Shoot out : 0 – 0

Risultato Fair Play : 3-3

La seconda giornata vedeva di fronte la blasonata Fiorentina contro il Pontedera. La Fiorentina parte subito forte e costringe i piccoli granata a chiudersi dietro. Il Pontedera sente in avvio la maggior fisicità dell’avversario e su un calcio d’angolo al quarto minuto, per un incomprensione dei difensori arriva un rocambolesco autogoal. I Granata però reagiscono alla grande e iniziano a macinare gioco. Al sesto minuto, gran tiro di Saar, fuori di poco, al 7′ gran tiro di Fabbri con la bella parata del portiere. Però attaccando a testa bassa, il Pontedera lascia il contropiede agli avversari e infatti al 10′ su un bel fraseggio i padroni di casa raddoppiano.

Nel secondo tempo le due squadre cambiano quasi tutti gli effettivi. I 20′ minuti si equivalgono con qualche azione per parte. Carlesso ha la palla buona ma non sfrutta a pieno l’occasione. Dall’altra parte è bravo Fanelli su una conclusione ravvicinata. Il tempo finisce in parità.

Il 3′ tempo la partita diventa avvincente, le due squadre si affrontano a viso aperto, le occasioni a dire la verità sono più per il Pontedera, che al 9′ si porta in vantaggio con una caparbia azione di Giusti che insacca con un rasoterra. Anche Gjoni ha sul piede la palla del 2-0,ma un difensore riesce a deviare in angolo. La partita finisce così, bene la Fiorentina inizio gara, ma meglio il Pontedera che alla distanza riesce ad essere alla pari, ed a tratti addirittura superiore.. forza granata avanti così.

Formazione:

1° tempo – Matteucci,Maffei,Gracci,Giusti,Bettarini,Saar,Arcidiacono,Iacopini,Fabbri.

2° tempo – Fanelli,Altini,Pratico,Bucci,Del Cesta,Hoti,Carlasso,Gjoni, Parducci.

ESORDIENTI FAIR PLAY PROVINCIALI 2008 – SQUADRA A

Turno di riposo

ESORDIENTI FAIR PLAY PROVINCIALI 2008 – SQUADRA B

MISTER : Cioni Giacomo

Risultato : MDA 2007 – Città di Pontedera ( 1 – 1)

Primo tempo : 0-0

Secondo tempo: 0-0

Terzo tempo : 1-1

Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che sono stati capaci di tenere il campo in maniera quasi perfetta per 60’ concedendo solo due occasioni agli avversari. Purtroppo nel calcio non è sufficiente, specialmente quando si trovano avversari di un anno più grandi e sopratutto fisicamente più prestanti. Avremmo meritato sicuramente qualcosa di più dato che il primo tempo saremmo potuti andare in vantaggio per ben tre volte: due con Di Donfrancesco che a tu per tu col portiere calcia a lato in entrambe le occasioni e una con Barsacchi che sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale incorna di testa mandando la palla di pochissimo a lato. Nel secondo tempo i ragazzi si sono annullati a vicenda con nessuna azione rilevante, “aiutati” anche da un direttore di gara veramente pignolo che oggettivamente ha fatto giocare pochissimo per tutti e tre i tempi. Nel terzo tempo finalmente siamo riusciti a sbloccare la partita con Foschi che a termine di un azione bellissima sulla fascia destra, viene messo un cross dove il portiere smanaccia sui piedi di Foschi che prontamente controlla e insacca per l’1-0. Il pareggio lo abbiamo subito sugli sviluppi di un calcio d’angolo allo scadere, non siamo stati bravi a spazzare la palla, forse provati anche dalla stanchezza per la buonissima intensità della prestazione.

Rete : Foschi

ESORDIENTI B FIAR PLAY 2009 – SQUADRA A

MISTER : Salvadori Marco – Saucci Omar

Risultato : Cascina 1 – Città di Pontedera 12

Shoot out : 0 – 1

Punteggio Fair Play : 0 – 3

Terza vittoria stagionale su tre gare per i nostri 2009; stavolta a farne le spese è il Cascina.

Partita subito in discesa per i nostri, che già dopo 50 secondi vanno in vantaggio con Borghini che trova l’angolino dal limite dell’area; la partita finisce sostanzialmente dopo il raddoppio di Batistoni che da venti metri lascia partire un siluro che si insacca sotto la traversa. Da qui in poi la partita diventa un monologo granata, con 8 reti segnate nel secondo tempo e 2 nel terzo.

Buona la manovra per quasi tutta la partita, buono il rendimento di tutti gli elementi della rosa, con portieri pressoché inoperosi per tutta la partita.

Da segnalare la tripletta di Avellino e la doppietta di Giordano; le altre segnature del secondo e terzo tempo sono di Adili, Raimo, Cortopassi, Retini e Tosti.

La buona prestazione odierna non nasconde però il lungo cammino che dobbiamo ancora affrontare per migliorare l’aspetto tecnico e soprattutto acquisire una mentalità diversa che rispecchi gli obbiettivi che dobbiamo raggiungere.

Convocati :

Ficarra, Vangi, Bartali, Batistoni, De Francesco, Borghini, Tosti, Raimo, Retini, Avellino, Giordano, Adili, Cortopassi.

L’articolo I risultati della scuola calcio Granata commentati dal responsabile Marco Saviozzi e dai mister proviene da U.S. Citta di Pontedera.