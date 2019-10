La risonanza, effettuata ieri, ha dimostrato l’integrità del crociato, per cui si spera di abbreviare la trafila per il recupero e il ritorno in campo di Luca Piana. Ti aspettiamo presto Luca!

