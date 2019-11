ANCORA UN WEEKEND DI GRANDI SODDISFAZIONI PER LA SCUOLA CALCIO U.S. CITTA’ DI PONTEDERA

“Marco Saviozzi Direttore Responsabile della Scuola Calcio U.S. Città di Pontedera analizza i risultati di questo week end all’insegna del maltempo che ha visto rinviare la partita degli Esordienti B 2009 sul campo del Migliarino.

Gli esordienti professionisti, reduci da una bella vittoria in casa con la Pistoiese C, erano chiamati a dare continuità all’ottimo inizio di campionato. Nonostante la netta vittoria ottenuta campo della Pistoiese A, devo dire che è stata una partita difficile contro avversari che ci hanno sovrastato fisicamente. Contrariamente ad altre prestazioni però, i nostri ragazzi hanno dato prova di essere cresciuti soprattutto a livello mentale, come si addice ad una società professionistica, affrontando l’avversario con grande determinazione e con grande spirito di sacrificio. Dobbiamo continuare a lavorare con questo spirito per crescere ulteriormente sia fisicamente che tecnicamente. Devo fare i complimenti a Matteo Del Cesta, che dopo un grave infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo, sta tornando ad essere quel bravo giocatore che tutti noi conosciamo e questo grazie alla sua voglia di lottare, lavorando seriamente giorno dopo giorno per recuperare il tempo perduto.

Gli esordienti A provinciali 2008 hanno agevolmente vinto il turno interno disputando una buona partita. Ho visto buone azioni di gioco, ben manovrate e con goal di ottima fattura, soprattutto quello di Di Fiandra. Mi auguro che il periodo non proprio felice di inizio di campionato sia ormai passato e che la squadra ricominci a giocare come sa e come ha dimostrato nel precedente campionato dove si è fatta apprezzare per l’ottima organizzazione di gioco e per la facilità di conclusione a rete.

Gli esordienti B provinciali 2008 nonostante il pareggio casalingo, hanno disputato una buona gara, sprecando molte occasioni da goal. Hanno pagato caro una disattenzione difensiva che li ha costretti al pareggio. Sono molto contento della prestazione della squadra che sta giocando un buon calcio e se saremo più concentrati ed attenti in fase difensiva e se riusciremo a concretizzare il grande volume di gioco espresso, sicuramente ci toglieremo buone soddisfazioni”

Le parole dei mister per i commenti delle gare

ESORDIENTI PROFESSIONISTI 2007

Mister : Vincenzo Russo – Chesi Alessandro

U.S. Pistoiese squadra A – U.S. Città di Pontedera 1 – 3

Primo Tempo 0 – 0

Secondo tempo 1 – 2

Terzo tempo 0 – 1

Reti : Del Cesta, Gjoni, Arcidiacono

Risultato fair play(1-3)

Shoot out (17-13)

PRIMO TEMPO: Matteucci, Bettarini, Maffei, Gracci, Giusti, Parducci, Hoti, Iacopini,

Fabbri.

SECONDO TEMPO: Fanelli, Bucci, Altini, Praticó, Del Cesta, Carlesso, Arcidiacono, Gjoni,

Sarr.

Oggi siamo orgogliosi dei nostri ragazzi che hanno fatto risultato pieno in una trasferta molto sofferta ma meritata. La fisicità e aggressività della Pistoiese ci ha messo in grossa difficoltà ed il campo bagnato causa la forte pioggia non ci ha aiutato, ma la nostra determinazione è uscita nel momento più difficile facendoci ribaltare il risultato.

Nel primo tempo uno 0-0 equilibrato con poche occasioni da parte di entrambe, giocato sull’agonismo dove non siamo riusciti a creare numerose occasioni, tenuto conto che la Pistoiese A si è dimostrata una squadra ostica, ben messa in campo con una grinta e determinazione da ammirare.

Nel secondo tempo il tema non cambia e la Pistoiese cinica nell’unica vera occasione passa in vantaggio in contropiede all’ottavo minuto, dove non siamo stati veloci nelle chiusure e gli avversari ne anno approfittato. Quando ormai sembrava tutto difficile la nostra squadra ha avuto una scossa vera. Arcidiacono si procura una buona punizione che Del Cesta al tredicesimo è bravo a finalizzare con un tiro preciso e forte rasoterra che passa sotto la barriera beffando il portiere. Da questo momento in poi cambia la partita, una reazione degna di nota, più grinta e voglia di vincere da parte dei nostri ragazzi. All’ultimo secondo del parziale Gjoni è bravissimo a conquistarsi un rigore e a segnarlo con freddezza, un rigore importantissimo che ci porta in vantaggio.

Nel terzo tempo abbiamo giocato ancora meglio e ci ha visto dominare a sprazzi, ma la ciliegina sulla torta la mette Arcidiacono che con una prodezza palla al piede si gira velocemente sul posto lasciando il difensore immobile e con un gran tiro che schizza sul terreno bagnato, beffa il portiere che non può nulla. Gli ultimi dieci minuti li abbiamo ben gestiti tatticamente ed alla fine i nostri ragazzi chiudono una partita dura, lottata e alla fine meritata che ha fatto vedere una squadra con una grande anima che non molla mai e riesce persino a ribaltare una partita che sembrava difficile da raddrizzare.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA A

Mister: Filippo Morotti

U.S. Città di Pontedera – Migliarino Vecchiano 6 – 1

Primo Tempo 3 – 0

Secondo Tempo 2 – 1

Terzo Tempo 1 – 0

Fair play 3 – 0

Reti : Foglia, Gracci,Polli,Ricciotti,Di Fiandra,Oliva

PRIMO TEMPO: Fasulo, Oliva, Hoxa, Leotta, Douanla, Foglia, Polli, Gracci

SECONDO TEMPO : Saati, Sala, Matteini, Salvadori, Menicucci, Piantini, Di Donfrancesco, Di Fiandra, Ricciotti

Seconda vittoria di fila in campionato per i nostri piccoli granata. L’avversario di oggi era un Migliarino parso sin dalle prime giocate molto arrendevole, i nostri infatti concludono il primo tempo con un netto 3 a 0 con le marcature di Foglia, Gracci e Polli, il primo con colpo di testa da calcio d’angolo e gli altri due alla fine di buone azioni individuali. Nella seconda frazione di gara dopo avere effettuato i cambi il Pontedera passa sul 4 a 0 con gol di Ricciotti sempre su colpo di testa da calcio d’angolo, successivamente dopo una disattenzione tecnica difensiva gli ospiti segnano su calcio di rigore. Poco dopo però Salvadori esegue un coast to coast sulla corsia di destra e mette un cross per Di Fiandra che con un pregevole gesto tecnico insacca alla spalle del portiere avversario. Il terzo tempo vede ancora un dominio sia dal punto di vista del possesso che delle occasioni per i nostri ragazzi, verso la metà del tempo infatti è Oliva ad aggiungersi al tabellino dei marcatori, grazie ad un pregevole colpo di testa. Posso ritenermi soddisfatto per la prestazione effettuata in questa partita, sicuramente dobbiamo migliorare per quanto riguarda la fluidità del possesso palla e sulle conclusioni a rete. Una vittoria che serve per il morale, ma che non deve accontentare nessuno, in quanto il lavoro da fare è ancora molto.

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 SQUADRA B

Mister : Giacomo Cioni

U.S. Città di Pontedera – Pisa Ovest 1 – 1

Primo tempo 1 – 0

Secondo Tempo 0 – 1

Terzo Tempo 0 – 0

Rete: Gazzarrini

Davvero sfortunati sul risultato finale, a mio avviso bugiardo. Una partita passata quasi per intero nella metà campo avversaria non è stata sufficiente a portare a casa il risultato pieno. Dopo pochi minuti siamo passati in vantaggio con una bellissima azione concretizzata da Gazzarrini. Nonostante le numerose occasioni da rete non siamo stati bravi a chiudere la partita dopo aver colpito un un palo clamoroso e dopo aver sprecato altre tre palle gol nitide. Ma come spesso ci accade, abbiamo subito il pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione non irresistibile dove non siamo stati bravi ad arrivare per primi sulla corta respinta del nostro portiere. Nonostante che il risultato, ci penalizzi, abbiamo espresso un buon gioco con alcune azioni veramente interessanti. Coscienti degli errori commessi oggi, dobbiamo e vogliamo migliorare sotto porta.

