Weekend di poche gioie per il settore giovanile Granata.

“L’unica consolazione è che nessuna delle tre squadre ha perso, ma non possiamo accontentarci – ha commentato il DS Giovanni Mollica. – I Giovanissimi B hanno pareggiato 1 a 1 il derby contro il Pisa, disputando un primo tempo molto sotto tono in cui gli avversari potevano davvero prendere il largo. Nella seconda frazione invece è scesa un’altra squadra in campo, più determinata e concentrata. Il pareggio è giusto, perché abbiamo “vinto” un tempo a testa, ma avremmo potuto portare a casa i tre punti se fossimo entrati in partita da subito. Domenica ci aspetta il derby contro il Pontedera B e non ci regaleranno niente, sarà una partita dura e dovremmo evitare di fare l’errore di non partire subito agguerriti”.

“Per quanto riguarda i Giovanissimi Nazionali che dire…continua la solita musica. La squadra di Pallini crea tanto, tiene in mano il pallino del gioco, ma non concretizza, e lo dimostra lo 0 a 0 che è uscito fuori da una gara dominata contro la Vis Pesaro. Un pareggio che ci sta stretto. Domenica ci sarà un’altra trasferta dura a Ravenna e l’obiettivo primario è quello di essere più cinici e concreti sotto porta. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché a livello di prestazioni sono sempre impeccabili”.

“Gli Allievi di Caponi sono incappati in un turno di campionato opaco, con poche idee. Sono riusciti a strappare un pareggio e all’ultimo minuto solo il palo ci ha negato la vittoria ma, onestamente, non sarebbe stata meritata per quanto visto in campo. La squadra comunque ha dimostrato di saper anche soffrire. Domenica ci aspetta il Ravenna fuori casa e dobbiamo subito riprendere il nostro cammino”.

L’articolo Il DS del settore giovanile Granata, Giovanni Mollica: “Nel weekend passato abbiamo raccolto solo pareggi. Domenica in campo per vincere” proviene da U.S. Citta di Pontedera.