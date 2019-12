Le squadre nazionali se la dovevano vedere contro il Cesena, vera corazzata e prima della classe in tutti e due i campionati. Le prestazioni sono state di livello ma sia l’Under 17 di Caponi (1-2) che l’Under 15 di Pallini (0-1), hanno perso di misura al Marconcini.

La squadra di Caponi si trova sotto di una rete dopo il gol dal dischetto del Cesena. In avvio di ripresa Faye trova il pareggio e i Granata tentano il tutto per tutto per provare a vincere la partita, passando al 4-2-3-1. Il Cesena però chiude gli spazi e rimane ordinato, trovando il secondo gol su una ripartenza.

I ragazzi di Pallini, invece, subiscono un gol durante il primo tempo su un tap-in in area da parte del Cesena e provano per tutta la partita a riacciuffare il risultato sbattendo più volte sul muro del Cesena. Una prestazione comunque di grande livello che fa ben sperare per il proseguo del campionato.

Pareggio invece per i Giovanissimi B di Creanza sul campo della Pistoiese. I padroni di casa venivano da una vittoria contro la corazzata Empoli e viaggiavano sulle ali dell’entusiasmo, ma vista la mole di gioco e le occasioni create dai Granata, che vanno a segno con un rigore di Carbonell, questo pareggio va stretto ai ragazzi di Creanza. Il tecnico comunque è molto contento perché la squadra dopo 8 giornate ha 18 punti e zero sconfitte.

L’articolo Le squadre nazionali cadono contro le prime della classe. I Giovanissimi B pareggiano contro la Pistoiese proviene da U.S. Citta di Pontedera.