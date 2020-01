Le squadre nazionali tornano a giocare dopo la lunga pausa delle festività. Il DS Mollica: “Andiamo ad Arezzo per i tre punti”

Domenica ricominciano i campionati nazionali professionistici dopo la lunga sosta delle festività natalizie. Il direttore sportivo Giovanni Mollica ha analizzato le prossime trasferte in cui saranno impegnate le squadre di Caponi e Pallini.

“Ricominciamo con le trasferte di Arezzo, che sono due sfide molto delicate per diversi motivi. Per gli Allievi sarà un’occasione per consolidare il terzo posto in classifica e lottarsi le finali play off fino alla fine. Un buon risultato ci darebbe morale e ci permetterebbe di stazionare in una posizione di classifica più che soddisfacente”.

“Per quanto riguarda i Giovanissimi Nazionali, invece sarà un’occasione per rilanciarsi e risalire la classifica che comunque è molto corta, perché ci sono solo tre punti di distacco tra noi che siamo settimi e la Pistoiese che è invece in quarta posizione. Sarà una trasferta difficile contro l’Arezzo, che è la terza forza di questo campionato con 22 punti ma abbiamo l’obbligo di provare a portare a casa i tre punti. Abbiamo grande fiducia perché la squadra sta bene ed è in crescita, quindi in bocca al lupo al mister e ai ragazzi”.

“I Giovanissimi B invece riposeranno. Per questo motivo i ragazzi di mister Creanza hanno disputato un’amichevole in settimana contro la Lastrigiana vincendo per 4 a 0. Un risultato in amichevole arrivato dopo la grande prestazione contro l’Empoli che, anche se ci ha visto uscire sconfitti per 2 a 1 (gol di Carbonel) ha lasciato comunque molte note positive se pensiamo alla caratura di una formazione come l’Empoli. La pausa ci servirà per lavorare e ricaricare le pile in vista della prima giornata del girone di ritorno contro la Carrarese”.

