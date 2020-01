Raggiunto l’accordo con il Novara per Pietro Visconti. Il giocatore sarà domani a Pontedera per la firma

Raggiunto l’accordo con la società Novara calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore Pietro Visconti. Il terzino sinistro sarà domani mattina in sede al Mannucci per firmare il contratto e partire con la squadra per la trasferta di Olbia.

Il Curriculum di Pietro Visconti:

Inizia la sua carriera da professionista con il Piacenza che, dopo averlo fatto crescere nel proprio settore giovanile lo fa esordire in Serie B nella stagione 2008-2009. L’anno successivo passa al Pavia ottenendo la promozione dalla C2 alla C1 segnando anche due gol. Dopo i due anni di prestito al Pavia torna al Piacenza in C1 giocando la stagione da titolare e collezionando 30 presenze. Nella stagione 2012-2013 passa alla Cremonese, giocando con questa società per due anni collezionando 47 presenze quasi tutte da titolare inamovibile. La stagione 2014-2015 è quella della consacrazione. Visconti infatti passa all’Avellino in Serie B collezionando 48 presenze in due anni da titolare per poi passare al Trapani nella stagione 2016-2017 sempre in Serie B. Rimane in Sicilia anche la stagione successiva in Serie C, durante la quale colleziona 30 presenze in campionato, una nei play-off, nei quali il Trapani viene eliminato agli ottavi di finale, 3 in coppa Italia e 2 in coppa Italia Serie C. Il 20 luglio 2018 viene ufficializzato il suo trasferimento al Novara, squadra militante in serie C, con cui firma un contratto biennale. Termina la stagione, nella quale il Novara viene eliminato al secondo turno dei play-off, totalizzando 2 reti in 30 presenze in campionato, 2 presenze nei play-off e 4 presenze in coppa Italia.

