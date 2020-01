Scuola Calcio Granata: Sconfitta immeritata per gli Esordienti 2007 Professionisti contro la Carrarese

Esordienti fair Play 2007 professionisti regionali

Carrarese-Pontedera

Risultato finale fair play(3-2)

Parziale tempi(0-1)Arcidiacono(2-0)(1-0)

Shoot out (25-25)

Formazione primo tempo: Matteucci, Altini, Paoli, Maffei, Gracci, Arcidiacono, Parducci, Iacopini, Fabbri.

Secondo tempo: Fanelli, Hoty, Menicucci[2008], Foglia[2008], Giusti, Bucci, Kevin, Sarr, Didonfrancesco[2008].

Il commento del Ds Marco Saviozzi:

Dopo la sosta natalizia torniamo con molta voglia ma con qualche assenza, rimpiazzata ottimamente da tre dei nostri ragazzi del 2008. Nonostante il risultato negativo la nostra squadra ha giocato una buona partita, sviluppato un buon gioco e messo una buona grinta in campo contro una squadra sulla carta molto fisica. Purtroppo abbiamo fatto qualche piccolo errore e la Carrarese ha sfruttato perfettamente le nostre disattenzioni grazie al suo ottimo attacco.

1T.

Inizio brillante dei nostri che dimostrano da subito tanta voglia e ordine tattico, due atteggiamenti che ci permettono di tener lontano dalla nostra aria di rigore la Carrarese per quasi tutto il tempo, mentre noi impostiamo trame gioco interessanti ma non riusciamo a finalizzare.

Al decimo la Carrarese sul primo calcio d’angolo conquistato sfrutta la sua prestanza fisica e con un ottimo colpo di testa dell’attaccante manda la palla sulla traversa.

Riprendiamo il gioco in mano e al quindicesimo Fabbri crossa, Iacopini di sinistro al volo colpisce il palo, la palla finisce ad Arcidiacono che sempre al volo con un potente destro manda la sfera in rete, regalandoci il primo tempo con un gran gol.

2T.

Nel secondo parziale rientriamo con tre 2008 in campo ma questo non si nota, perché abbiamo giocato alla pari per buona parte dei venti minuti. Purtroppo al decimo sulla nostra prima disattenzione prendiamo gol dall’attaccante carrarino nonché capocannoniere del girone, bravo a segnare alla prima occasione disponibile.

Non ci demoralizziamo e continuiamo a costruire qualche buona occasione e al sedicesimo sfioriamo il gol sul tandem d’attacco Kevin-Didonfrancesco bravi a triangolare, con quest’ultimo che riesce a tirare in diagonale sfiorando di poco la porta.

Purtroppo ad un minuto dalla fine, alla ricerca del gol ci sbilanciamo ed in contropiede subiamo ancora gol.

3T.

Fondamentale il terzo tempo ai fini del risultato e si vede nell’equilibrio in campo, entrambe le squadre vogliono vincere e con amarezza nostra la partita viene decisa a cinque minuti dalla fine da una punizione angolata che beffa il nostro portiere e ci consegna una sconfitta forse non meritata per quello visto in campo, ma del resto la squadra è cresciuta sul gioco da inizio stagione ma ancora facciamo qualche errore individuale che in un campionato così equilibrato paghiamo a caro prezzo. Da segnalare la buona partita dei nostri tre 2008 Menicucci, Didonfrancesco e Foglia quest’ultimo che ha fatto un ottima partita in fase difensiva e della buona vivacità di tutta la squadra che apparte il risultato ha giocato a nostro avviso una buona partita, facendo vedere crescita su molti aspetti che poi è quello che conta in un settore giovanile.

