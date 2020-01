Stefano Mazzini al Piacenza. A Pontedera torna Daniele Cardelli

Comunicato Ufficiale U.S Città di Pontedera

Il Portiere Stefano Mazzini lascia la società granata. L’estremo difensore rientrerà all’Atalanta dal prestito per essere immediatamente girato al Piacenza. L’U.S Città di Pontedera ci tiene a ringraziare Stefano per la professionalità e l’impegno che ha sempre profuso in favore della squadra, dentro e fuori dal campo, augurandogli il meglio per la sua nuova avventura professionale. In bocca al lupo Stefano!

Non solo uscite!

L’U.S Città di Pontedera annuncia infatti il ritorno di Daniele Cardelli che, dopo l’esperienza a Pisa, riabbraccerà la maglia Granata. Il portiere classe 95’ torna al Mannucci dopo l’annata 2015-2016.

