Doppia seduta, Ivanov lascia il ritiro

Il Siena, fresco di ammissione alla serie C, ha svolto oggi sul campo di Borgo a Buggiano una doppia seduta di allenamento. Al mattino la rosa divisa in due gruppi ha lavorato in palestra con sedute specifiche per ogni giocatore. Sono stati svolti esercizi di stretching total body e di potenziamento muscolare con un programma di sovraccarico progressivo. Nel pomeriggio, invece, spazio al campo con prove di velocità, di corsa graduale e poi di tattica offensiva e difensiva con partitella finale a campo ridotto. Presenti anche una decina di tifosi giunti da Siena.

Dall’hotel Panoramic, quartier generale del Siena a Montecatini Terme, ha fatto il punto della situazione il team manager Antonino Scimone: “La gioia per l’ammissione in serie C è stata vissuta da tutti con grande entusiasmo. Aspettavamo la notizia con impazienza, un risultato importante per cui è necessario ringraziare il lavoro e la professionalità dei nostri dirigenti. La preparazione sta procedendo molto bene, siamo un gruppo affiatato ed ognuno sta svolgendo il proprio compito con professionalità”.

Nel frattempo, il giovane attaccante russo, classe 2003, Igor Ivanov ha lasciato il ritiro perchè le normative vigenti non permettono il tesseramento di un extracomunitario in Lega Pro. In ogni modo, la Società continuerà a monitorare il giocatore per cui cercherà di trovare una adeguata sistemazione in serie D.

Confermato infine l’allenamento congiunto contro il Montecatini, sul campo di Borgo a Buggiano, giovedì 12 agosto alle ore 17,30 con ingresso libero.

L’intervista completa di Scimone è possibile ascoltarla sui canali social del Siena Calcio http://fb.me/ACNSiena1904 – https://t.me/SienaRobur1904

