Martedì nuova serata al Tettuccio con Siena e Terme, mercoledì cena di beneficenza

Dopo il successo di giovedì scorso, le Terme Tettuccio di Montecatini fanno il bis con il Siena Calcio ed i campioni Alberto Gilardino e Paolo Negro, grazie ad una serata speciale dedicata a sport, medicina e terme. Nella notte di San Lorenzo, a partire dalle ore 19, prenderà il via l’evento condotto dal presentatore di Sky Angelo Mangiante in cui verrà affrontato il tema dello sport e della medicina predittiva tra curiosità, aneddoti, storie vissute. Un talk show denso di racconti per guardare al futuro con la prevenzione degli infortuni ed il ritorno all’agonismo dopo un incidente che saranno alla base della riflessione che partirà dallo studio, eseguito due settimane fa alle Terme Redi, con la squadra del Siena. Il lavoro, oggetto di una analisi scientifica dell’Università di Siena coordinata dal professore Marco Bonifazi e che ha già avuto l’interessamento dell’Università di Malaga, vedrà confrontarsi Andrea Causarano, Responsabile sanitario del Siena calcio e già medico sportivo della Juventus e della Roma; l’ex campione di basket Mario Boni; la campionessa del mondo e già olimpionica a Pechino Alessia Mancini; il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini; l’assessore allo sport del comune di Siena e mental coach di importanti campioni, anche olimpionici, Paolo Benini; l’amministratore delle Terme Alessandro Michelotti; Luca Barni, coordinatore della fisioterapia e clinical risk manager delle Terme Redi; Claudio Marcotulli, medico termale e omeopata; Guido D’Ubaldo, giornalista del Corriere dello Sport. Sarà possibile interagire con gli ospiti della serata e durante il talk show, ai tavolini del Tettuccio, si potrà gustare un ottimo apericena, ma anche cocktail ed altre prelibatezze preparate da barman professionisti guardando le stelle cadenti. Non mancherà la musica dal vivo, già a partire dalle 16 fino alle 23 per poi spostarsi a Villa Aria dove si concluderà l’evento. Il tutto ad ingresso libero.

Il giorno dopo, mercoledì 11 agosto, Villa Aria di Montecatini farà da cornice alla cena di gala a scopo benefico il cui ricavato sarà donato alla Fondazione Elena Curino Simoni, nata ad inizio 2021 in memoria di Elena, per finanziare la ricerca farmaceutica e sostenere pazienti e famiglie durante la lotta alla malattia con l’apertura di centri di orientamento oncologico. L’evento, a prenotazione, è aperto ai tifosi e a tutti coloro che vorranno trascorrere una piacevole serata in compagnia della squadra, dei dirigenti e dello staff tecnico del Siena.

La Società bianconera intende salutare e ringraziare la città e le Terme Montecatini per l’ospitalità e l’ottima accoglienza con la speranza che il sodalizio e la collaborazione possano continuare ancora. Durante la cena, che avrà un prezzo di 35 euro, sarà possibile interagire con i campioni bianconeri e tutti gli ospiti. I biglietti possono essere acquistati su: www.acnsiena.it/specialeritiro ; Ristorante Aria via del Poggetto, 42 Pieve a Nievole; Bar Centrale, piazza del Popolo 20 Montecatini; oppure telefonando al 333-2232334.

