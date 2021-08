Siena in ritiro, pomeriggio di lavoro muscolare alle Terme

Tredicesimo giorno in ritiro per il Siena di mister Alberto Gilardino che dopo la vaccinazione generale anti Covid di venerdì sera, questa mattina ha sostenuto una seduta atletica allo stadio di Borgo a Buggiano con esercizi finalizzati alla velocità e alla forza. La squadra ha anche lavorato sul campo cercando di ottimizzare la preparazione in fase offensiva e difensiva.

Nel pomeriggio tutti i calciatori sono stati ospiti delle Terme Redi per un allenamento di relax muscolare e balneoterapia per sciogliere le gambe. Domani, invece, il programma prevede una doppia seduta, al mattino (ore 9,30) e al pomeriggio (ore 17,30). Preparazione a porte aperte per tutti i tifosi e gli appassionati sportivi.