Francesco Calzona e Arrigo Sacchi saranno a Siena per la XXX edizione della “Briglia d’Oro”

Tutti i nomi degli allenatori, società e giornalisti del territorio che saranno premiati nel corso della serata

Mancano solo tre settimane all’appuntamento autunnale con la ‘Briglia d’Oro 2023’, la manifestazione calcistica senese promossa dall’AIAC, Associazione Allenatori Calcio Sezione di Siena, che si terrà lunedì 27 novembre a Siena, presso la location Le Volte di Vico Bello. Nel corso della XXX edizione del premio calcistico il massimo riconoscimento della serata, la Briglia d’Oro, andrà a Francesco Calzona, allenatore della Slovacchia, mentre il Premio alla Carriera sarà consegnato ad Arrigo Sacchi. Entrambi gli allenatori saranno presenti all’evento.

Non mancheranno le premiazioni ad allenatori del territorio che si sono distinti per i risultati ottenuti nei campionati da loro condotti. Ecco, di seguito, tutti i nomi degli allenatori che saranno premiati nel corso della serata: Francesco Nocciolarelli, Raddese, vincitore del campionato di Terza Categoria; Piero Cenni, G.S. San Miniato, vincitore del campionato Juniores provinciale; Federico Mensini, G.S. San Miniato, vincitore del girone di campionato regionale Giovanissimi; Valentina Fambrini, Sansovino Women, vincitrice del campionato promozione Femminile stagione 2021/2022. I Premi Speciali della serata andranno a quattro società: l’A.S.D. Sport Club Asta, per la storica promozione in Eccellenza; l’U.S. Torrita, per la storica promozione in Promozione; la S.P. A.S.D. Acquaviva per la storica promozione in Prima Categoria; la Florentia S. Gimignano S.S.D. per il Doblete: vincente campionato e coppa. Il Premio Gozzini andrà a Claudio Rossi Paccani; il Microfono d’Oro sarà consegnato a Francesco Benincasa della Gazzetta di Siena. Non mancheranno le tradizionali consegne, a cura di Sport Siena, del Ballon d’Oro, al miglior giocatore dell’annata 2022/2023, e della Scarpa d’Oro, che andrà al capocannoniere di tutti i campionati dilettantistici.

Lo svolgimento della manifestazione sarà possibile anche grazie al prezioso supporto degli sponsor della serata, tra i quali Stosa Cucine e il suo presidente Maurizio Sani che rappresenta, ormai da decenni, un’icona della serata calcistica. Il programma della giornata prevede uno stage, a partire dalle ore 18, tenuto da mister Francesco Calzona e aperto solo ai tecnici qualificati.