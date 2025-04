REPORT WEEKEND SETTORE GIOVANILE AMARANTO | 5-6 APR

Primavera 4 | AREZZO – CAVESE 1-0

La partita si è conclusa con la vittoria dell’Arezzo per 1-0 grazie al gol di Boduri, siglato al 30′ del primo tempo.

Entrambe le squadre hanno disputato un match intenso, con l’Arezzo che ha controllato il gioco, ma la Cavese è stata sempre pericolosa in contropiede. Il gol dei padroni di casa è arrivato da un tiro da fuori area, dopo una serie di azioni insistenti. Prima di quel momento, l’Arezzo aveva avuto altre occasioni per sbloccare il risultato, ma si è imbattuto in un portiere avversario davvero in stato di grazia.

Nel secondo tempo, il caldo ha iniziato a farsi sentire e, vista l’importanza della partita per l’Arezzo, che con questa vittoria si è assicurato il titolo di campione, il match è rimasto in equilibrio. Nonostante i tentativi della Cavese, la gara è terminata dopo 5 minuti di recupero con il successo dell’Arezzo.

L’Arezzo di mister Bricca, vincendo il campionato, si è guadagnato l’accesso diretto alla finale dei playoff per la promozione, che si disputerà a maggio.

Tuttavia, anche la Cavese ha potuto festeggiare, ottenendo l’accesso ai play-off.

Under 17 | TERNANA – AREZZO 1-1

Partita solida da parte dell’Arezzo, che ha mostrato grande velocità e tecnica. La Ternana è stata sicuramente sorpresa dall’intensità con cui gli Amaranto, soprattutto nel primo tempo, hanno imposto il loro pressing. Al 4′ minuto l’Arezzo è andato in vantaggio con un rigore: un fraseggio rapido e preciso tra Valenti e Minocci ha permesso quest’ultimo di farsi strada in area e, anticipando il difensore, di venire atterrato. Minocci si è presentato dal dischetto e non ha sbagliato.

Dopo il gol, la Ternana ha cercato di riorganizzarsi e la partita è diventata più avvincente e intensa, anche se le occasioni da gol sono state piuttosto scarse. Nei continui ribaltamenti di fronte, la squadra di Di Loreto ha faticato a contenere l’ottimo Valenti e le incursioni di un instancabile Minocci. Il pareggio è arrivato a metà ripresa, quando la difesa amaranto ha commesso l’unica imprecisione della partita: un’incertezza ben sfruttata dalla Ternana, che ha realizzato l’1-1.

Con il punteggio in parità, entrambe le squadre hanno continuato a lottare per la vittoria senza rinunciare ad attaccare. Al 80′ l’Arezzo ha avuto l’opportunità di riprendersi il vantaggio, ma il tiro di Valenti è andato largo. La partita si è conclusa 1-1, un risultato che ha premiato due squadre in buona forma e in grado di esprimere un gioco rapido e dinamico.

Per l’Arezzo, l’intera squadra ha mostrato una crescita evidente, con Valenti, Di Gaetani e Minocci particolarmente in evidenza. Nella Ternana, da segnalare la buona prestazione del numero 18, che, sebbene subentrato a partita in corso, ha dimostrato grande classe e capacità di fare la differenza.

Under 16 | AREZZO – PADOVA 3-0

Domenica 6 aprile si è giocata la 23ª giornata del campionato nazionale Under 16 tra Arezzo e Padova, in una giornata caratterizzata da un vento forte.

Le due squadre partono subito con grande determinazione e le prime occasioni capitano sui piedi dei giocatori del Padova, che però non riescono a concretizzare. L’Arezzo scende in campo con il solito modulo e, dopo aver preso le giuste misure all’avversario, mister Bellini azzecca una mossa tattica decisiva, invertendo gli esterni d’attacco. Questa modifica si rivela subito vincente: Farnese, con un bel dribbling, si libera dell’avversario e con un tiro preciso di sinistro segna il gol del 1-0.

Al 25′ l’Arezzo sfiora il raddoppio con Pepe, ma la sua conclusione colpisce la traversa. Pochi minuti dopo, però, è ancora Farnese a trovare il gol: ricevuta palla, anche questa volta con un potente tiro di sinistro, manda la palla in rete per il 2-0, firmando una doppietta personale. Il primo tempo si conclude con questo risultato.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre ripartono con determinazione, con il Padova che cerca di reagire per riprendersi il secondo posto in classifica, in seguito al risultato favorevole del Vicenza. L’Arezzo abbassa il baricentro e fatica a riprendere il controllo del gioco, ma la squadra sa soffrire senza concedere vere occasioni da gol agli avversari. A questo punto, mister Bellini opera un’altra mossa tattica modificando il modulo iniziale, e l’Arezzo riprende in mano il pallino del gioco. Al 24′, un bel fraseggio libera Dallagan sulla fascia destra, che mette un preciso cross in area dove Pepe, ben piazzato, segna il gol del 3-0 con un tocco vincente.

Negli ultimi 15 minuti, l’Arezzo continua a controllare il gioco senza concedere alcuna occasione al Padova, che esce sconfitto dopo ben quattro vittorie consecutive. L’Arezzo, dal canto suo, allunga la sua striscia positiva di risultati, confermandosi una squadra in ottima forma e ben organizzata in campo.

Under 15 | TERNANA – AREZZO 3-0

La Ternana parte subito forte, mettendo sotto pressione l’Arezzo con una difesa solida e un gioco aggressivo. La determinazione della squadra di casa viene premiata al 27′, quando il numero 8 segna in mischia, approfittando di un rimpallo favorevole per infilare la palla in rete. La Ternana non si ferma e, su calcio d’angolo, raddoppia al 35′ grazie a un colpo di testa del numero 7, che porta il punteggio sul 2-0.

L’Arezzo reagisce, creando alcune buone occasioni per accorciare le distanze, ma il risultato rimane invariato. Il primo tempo si conclude con il punteggio di 2-0 a favore della Ternana.

Nel secondo tempo, l’Arezzo tenta di cambiare l’andamento del match, ma la Ternana si dimostra superiore in termini di intensità, tecnica e voglia di vincere. Al 70′, arriva il terzo gol per la Ternana: il numero 5, sempre di testa su un’altra palla inattiva, sigla il 3-0 che chiude definitivamente la partita. La Ternana si impone con merito, lasciando l’Arezzo senza risposte.

Under 14 PRO | FIORENTINA – AREZZO 5-0

L’Arezzo ha disputato una grande partita contro la vincitrice del campionato, guadagnandosi i sinceri complimenti degli avversari. Nonostante il punteggio finale, che potrebbe sembrare un risultato severo, i ragazzi hanno saputo tenere testa alla Fiorentina con un buon gioco. La partita è stata piacevole, con entrambe le squadre che hanno cercato di superarsi attraverso il gioco e il fraseggio tra i reparti, con un perfetto equilibrio tra l’aspetto tattico, tecnico e agonistico. Da segnalare i duelli interessanti, in particolare quello tra Gherardi e il difensore viola Lomi.

Il match si sblocca all’8′ minuto, quando Migneti, con una splendida incursione sulla destra, sfrutta la sua forza fisica e tecnica per entrare in area e, in velocità, segnare il gol del vantaggio. L’Arezzo non si demoralizza e continua a giocare con determinazione, imponendosi soprattutto a centrocampo. Tuttavia, complice la bravura dei difensori viola, le azioni offensive non riescono a concretizzarsi in gol. Il primo tempo prosegue su questa falsariga, ma proprio allo scadere, al 35′, la Fiorentina approfitta di un errore difensivo dell’Arezzo. La difesa, infatti, si ferma pensando al fuorigioco su Migneti, permettendo al numero 11 della Fiorentina di siglare il 2-0.

Nel secondo tempo, il livello del gioco rimane buono, anche se la naturale superiorità tecnica dei giocatori della Fiorentina emerge chiaramente. Le sostituzioni non hanno fatto calare la qualità del gioco, e così la Fiorentina riesce a segnare altre tre reti grazie a Mantu, Lazzeri e Mastromei. Nonostante il punteggio, l’Arezzo si è fatta pericolosa in avanti, e il gol sfiorato da Gherardi, con il palo, avrebbe senza dubbio premiato la prestazione della squadra.