Livorno fuori dalla Coppa Italia. La Pro Patria vince 2-1 grazie alle reti di Parker e Latte Lath. Per il Livorno rete di Gonnelli con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Inizio di partita a rilento con poche occasioni su entrambi i fronti. Gli ospiti passano approfittando di una leggerezza difensiva amaranto con Paker che in contropiede batte Neri in uscita. Il Livorno prova a reagire con Haoudi e Mazzeo ma Mangano si salva sempre. Ad inzio ripresa raddoppio lombardo con una gran botta di Latte Lath. Nel finale accorcia Gonnelli e poi Murilo e Braken sfiorano il pari. Passa la Pro Patria che se la vedrà col Vicenza, Livorno eliminato. (p.nac)



Livorno: Neri; Boben (60′ Marsura), Gonnelli, Porcino; Parisi (76′ Pallecchi), Morelli, Agazzi, Haoudi, Bresciani (60′ Marie Sainte); Murilo, Mazzeo (46′ Braken). All.: Dal Canto

Pro Patria: Mangano; Molinari, Lombardoni, Boffelli, Spizzichino; Fietta (52′ Bertoni), Brignoli (46′ Colombo), Galli, Pizzul (46′ Dellavedova) Cottarelli; Le Noci (46′ Latte Lath), Parker (74′ Kolaj). All.: Javorcic

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Reti: 17′ Parker, 49′ Latte Lath, 81′ Gonnelli

L’articolo Amaranto fuori dalla Coppa, passa la Pro 2-1 proviene da Livorno Calcio.