La Lega Pro ha stabilito il calendario dei vari gironi della serie C. Per il Livorno, inserito nel girone A, esordio il 27 Settembre al “Città di Gorgonzola” contro l’Albinoleffe. Esordio in casa il 4 Ottobre con il Lecco. Primo derby toscano all’undicesima con la Carrarese che scende all’Ardenza. Il 23 Dicembre trasferta a Como. Ultima giornata di campionato il 25 Aprile 2021 in casa con la Pro Sesto. (p.nacarlo)

Questo il calendario del Livorno nella serie C girone A 2020/21

1a giornata: Albinoleffe-Livorno (27/9/20) – (24/1/21)

2a giornata: Livorno-Lecco (4/10/20) – (31/1/21)

3a giornata: Piacenza-Livorno (7/10/20) – (3/2/21)

4a giornata: Livorno-Juventus Under 23 (11/10/20) – (7/2/21)

5a giornata: Olbia-Livorno (18/10/20) – (14/2/21)

6a giornata: Livorno-Novara (21/10/20) – (17/2/21)

7a giornata: Renate-Livorno (25/10/20) – (21/2/21)

8a giornata: Livorno-Pergolettese (1/11/20) – (28/2/21)

9a giornata: Alessandria-Livorno (8/11/20) – (3/3/21)

10a giornata: Livorno-Giana Erminio (11/11/20) – (7/3/21)

11a giornata: Livorno-Carrarese (15/11/20) – (14/3/21)

12a giornata: Grosseto-Livorno (22/11/20) – (17/3/21)

13a giornata: Livorno-Pontedera (29/11/20) – (21/3/21)

14a giornata: Pro Vercelli-Livorno (6/12/20) – (28/3/21)

15a giornata: Pistoiese-Livorno (13/12/20) – (3/4/21)

16a giornata: Livorno-Lucchese (20/12/20) – (11/4/21)

17a giornata: Como-Livorno (23/12/20) – (14/4/21)

18a giornata: Livorno-Pro Patria (10/1/21) – (18/4/21)

19a giornata: Pro Sesto-Livorno (17/1/21)- (25/4/21)

L’articolo Calendario: prima fuori con l’Albinoleffe proviene da Livorno Calcio.