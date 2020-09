Storia e numeri di Albinoleffe-Livorno

Sono 14 i precedenti tra Albinoleffe e Livorno in gare di campionato. In totale il Livorno ha vinto 6 volte, 5 i pareggi, 3 i successi dell’ Albinoleffe. Le reti fatte sono: 25 per gli amaranto, 10 per l’Albinoleffe.

Prima. La prima volta tra labronici e lombardi, al “Martinelli” di Leffe (domenica però si giocherà a Gorgonzola), si è giocata il 23 Gennaio 2000. Vinsero i celesti per 2-1 con reti di Bifini e Maffioletti. Per il Livorno momentaneo pari con un rigore di Protti.

Tris. Nella B 2010 il Livorno si impose per 3-0, a Bergamo, sull’Albinoleffe. Le reti furono di Tavano, Surraco e Dionisi

Coppa. Nel 2002 l’Albinoleffe vinse la Coppa Italia di serie C in virtù della vittoria per 2-1 in casa (Basso, Garlini e Beretta) ed edel ko per 3-2 al “Picchi” (Bonazzi, Serafini, Protti, Basso e Garlini).

Poker. Nell’ultimo precedente il Livorno si impose per 4-0 in casa dell’Albinoleffe (a Bergamo) con marcature di Piccolo, Schiattarella e Belingheri (2). (p.nacarlo)

