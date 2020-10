Dal Canto: continuiamo il nostro lavoro

E’ iniziata la trasferta di Piacenza che vedrà il Livorno impegnato nella terza giornata di campionato contro i biancorossi. Mister Alessandro Dal Canto parla alla stampa. La sua analisi parte dal post calciomercato: “Quando saranno ratificati i nuovi acquisti saremo coperti in tutti i ruoli. In difesa abbiamo perso anche Gonnelli. Per domani facciamo con quelli che abbiamo. Siamo ridotti ai minimi termini. Di tutte le gare ufficiali giocate, quella di domani, in attesa dei nuovi, e visto che saremo anche senza Marsura, sarà forse la peggiore partita da preparare. Inoltre sarà la seconda partita in quattro giorni e, con una rosa ristretta, domani in molti dovranno restare in campo per tutti e novanta i minuti. Ci vorrà un’impresa per ottenere un risultato positivo con il Piacenza”.

La squadra esprime un buon gioco ed anche a livello fisico sembra reggere bene: “Sull’aspetto tecnico non è facile giudicare. Viste tutte le difficoltà che conosciamo, la squadra sta facendo più delle previsioni. Nonostante i problemi, noi dobbiamo continuare così il lavoro per fare in modo che la squadra partita dopo partita, assuma una sua identità. La costante a livello di modulo è stata sempre mantenuta, ma solo quando arriveranno gli acquisti saremo più completi”. Sulla parte fisica: “I ragazzi hanno sempre lavorato bene. Dopo tre gare ufficiali abbiamo iniziato a mettere più benzina nel motore ed anche la condizione si è dimostrata buona, malgrado non abbiamo fatto una preparazione come le altre squadre”.

Gli avversari: “Il Piacenza ha ha squadra che ha cambiato molto, ma sono ben organizzati e sono un gruppo giovane con voglia di fare bene. Sarà una partita difficile”.

Anche il Piacenza ha alcuni tesserati colpiti da covid. Un commento sulla situazione del calcio italiano dopo il caso-covid “Juve-Napoli”: “Ritengo che ci dovrebbero essere dei regolamenti ben precisi da rispettare. Si parla di un problema delicatissimo come la pandemia, ma la regola dovrebbe essere sempre semplice e di facile applicabilità”.

