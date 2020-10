Dal Canto: La squadra ha fatto tutto bene

Dopo lo sfortunato pareggio interno con il Lecco, mister Alessandro Dal Canto parla alla stampa: “La squadra ha fatto tutto bene. Già nel primo tempo siamo andati sotto di una rete, ma immeritatamente. Abbiamo preso due gol per delle ingenuità, ma i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano. Pensiamo sempre che: siamo partiti dopo con gli allenamenti ed abbiamo poche gare nelle gambe. Quello che più mi è piaciuto è stato l’atteggiamento della squadra, che è rimasta concentrata ed attenta fino alla fine, mettendo in atto i concetti che avevamo provato”.

Il mister labronico continua: “I problemi di organico ci sono, è inutile nasconderlo. Questo ci porta anche a delle complicazioni in fase realizzativa. Haoudi e Porcino non hanno giocato nel loro ruolo naturale e la mancanza di centrocampisti crea problemi anche agli attaccanti. Inoltre anche oggi giocavamo con tre ragazzi nati dal duemila in giù. Avremmo invece bisogno di calciatori abituati alla categoria. Speriamo che con l’inizio della settimana tutto possa risolversi. Noi, intanto, dobbiamo solo pensare a pedalare a testa bassa ed a guardare di partita in partita mettendo sempre il massimo impegno”. (p.nacarlo)

