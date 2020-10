In mille anche per Livorno-Novara

Anche per Livorno-Novara lo stadio “Armando Picchi” Mercoledì 21 Ottobre 2020 aprirà le proprie porte al pubblico per una capienza limitata a mille tifosi.

La possibilità di questa nuova apertura del “Picchi” è stata concessa grazie ad un’ordinanza ad hoc emanata dalla Regione Toscana ed ai successivi nulla osta adottati dagli organismi delle autorità competenti locali.

Il Livorno Calcio ha deciso in questa circostanza di vendere i titoli di accesso tramite il suo circuito di biglietteria: “Viva Ticket”. Non verranno concessi accrediti.

Per evitare code e assembramenti, biglietti saranno vendibili da Lunedì 19/10/2020 (dalle ore 10) solo in prevendita nelle biglietterie “Viva Ticket”. Il giorno gara non alle biglietterie-stadio. I titoli di ingresso saranno nominali, con obbligo di ogni acquirente di fornire dati anagrafici, recapiti telefonici, email e quant’altro richiesto dalla società organizzatrice tramite modello di autocertificazione che dovrà poi essere consegnato agli steward al momento dell’accesso all’impianto.

Tutte le persone che accederanno allo stadio dovranno rispettare il regolamento d’uso dello stadio “Armando Picchi” e la normativa vigente in tema di Covid-19 per la durata della gara, in fase di accesso e di deflusso: utilizzo della mascherina, igienizzazione, misurazione della temperatura corporea, distanziamento sugli spalti, divieto di restare in piedi durante la partita con mantenimento del posto assegnato, divieto di assembramenti. Per i bambini valgono le norme generali. I bar saranno chiusi.

Questo il prezzo dei biglietti (comprensivo di prevendita) per Livorno-Novara:

Tribuna Centrale: 30 euro

Tribuna Laterale: 25 euro

Gradinata: 15 euro

Questi i punti vendita:

“Livorno Point” c/o Store “Solo Livorno” in piazza del Municipio (orario 9.30.-12.30/ 16.30-19.30, giov e ven mattina. Sabato mattina e pomeriggio)

VivaTicket a Livorno e provincia:

Bar…cellona in via Piemonte, 58 a Livorno

Chiosco c/o Centro Commerciale Fonti del Corallo in via G.Graziani, 5 a Livorno

Cisternone Tabacchi in piazza del Cisternone, 2 a Livorno

Ricevitoria TotoTerzo in piazza Mazzini, 81 a Livorno

Tabaccheria Busti in via Giovanni Salvestri, 96 a Livorno

Tabaccheria Mantellassi in via Grande, 25 a Livorno

Tabaccheria Vicari in via Roma, 133 a Livorno

Agenzia Picasso Viaggi in via Trieste, 4 a Venturina

Il mondo di Nemo in corso Italia, 89 a Piombino

