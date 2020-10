Jendoubi trascina gli Under 17. Bene l’Under 15

E’ stato positivo il primo weekend di campionato delle giovanili amaranto. Vince nettamente l’Under 17 di Domenici che grazie ad una tripletta di Jendoubi stende l’Olbia per 4-1. Sul campo di Banditella va in gol anche Bellini. In Borgo tris dell’Under 15 che, ancora con l’Olbia, vince 3-1. Netto successo anche per l’Under 14 che sul campo di “Roselle” a Grosseto si impone per 3-1 grazie ai gol di Silvestri, Mazzeo e Foti.. Per l’Under 13, invece, ko interno con la Fiorentina per 3-0. (p.nac)

Under 17: Livorno-Olbia 4-1

Livorno: Di Bonito, Bellini (76′ Pacifico), Arcuri, Tronchetti, Bagnoli, Panconi, Jendoubi (67′ Salvadori), Forte, Becucci T (76′ Ndao), Nazzaro, Lika (57′ Dussol). All. Domenici

Olbia: Dessi, Campa, Puggioni, Baracca, Saporito, Stefanoni (73′ Chessa), Spano (60′ Saccu), Poli, Ferreri (60′ Carpinelli), Rodriguez (70′ Ruju), Zannini (65′ Latte). All. Ricci

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

Reti: 11′ -39′- 62′ Jendoubi, 12′ Rodriguez, 14′ Bellini

Under 15: Livorno-Olbia 3-1

Livorno: Sarzanini, Baldacci, Frosali (30′ st Pinna), Sommani (30′ st Botta), Vanni, Vallini (10’st Haka), Cannarsa (30′ st Sivieri), Bottoni (6’st Piazza),Miele, Osabuohien. All. Palma

Olbia: Carta, Contu, Concas, Di Fraia, Bellincontro, Dessena, Casti (20′ st Fresu), Murgia (33′ Delana), Caggiu, Costaggiu, Marcine (30′ Marongiu). All. Becchere

Arbitro: Cagnoli di Viareggio

Reti: 13′ Vallini, 10′ st Caggiu, 26′ st Piazza (rig), 29′ st Piazza

Under 14: Grosseto-Livorno 1-3

Livorno: Sozzi, Mazzotta, Lepri, Paci, Rossi, Sula, Palma, Barbanti, Silvestri, Baroni, Mazzeo. Entrati dopo: Cavaglioni, Cannarsa, Foti Turini, Shenaj, Pagni. All. Formichini

Reti: 4′ Silvestri, 19′ Mazzeo, 33′ Amoroso, 35′ Foti

Under 13: Livorno-Fiorentina 0-3

Livorno: Ambrosini, Baldini, Ceccherini, Di Tonno, Falleni, Gentile, Lepri, Montapponi, Nizzi, Raigi, Ricciardi, Tarrini, Terreni, Turini, Battaglini. Istruttore: Vitali

Fiorentina: Neri, Stanti, Arcadipane, Galeota, carotti, Chiodini, Gurra, Perrotti, Rovini, Melai, Buzzanga, Bencaster, Donati, Carone, Dell’Amico, Paglicci, Sassorossi, Zazzeri. All: Desiderio

Reti: 1t 0-0/2t 0-0/ 3t 0-3

L’articolo Jendoubi trascina gli Under 17. Bene l’Under 15 proviene da Livorno Calcio.