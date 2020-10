Murilo: tre punti fondamentali

Si è sbloccato Murilo. Il brasiliano amaranto ha segnato a Meda il suo primo gol stagionale trasformando in modo impeccabile il rigore del raddoppio. Queste le sue parole nel post partita: “E’ stata una classica gara di serie C: difficile e combattuta. Abbiamo fatto una gara di forza e corsa. Una bella prestazione che ci ha portato alla prima meritata vittoria di campionato”.

Murilo protagonista: “Mi fa piacere aver segnato ed aver partecipato anche all’azione che ha sbloccato la gara. Fino ad ora avevo preso pali e traverse (contro Albinoleffe e Novara ndr) ed altre volte era stato bravo il portiere avversario. Il merito del successo è però di tutti i ragazzi. Questi tre punti sono fondamentali per il proseguimento del nostro campionato. Dobbiamo continuare a fare gruppo e cercare di ottenere più vittorie possibili. Tutte le gare saranno combattute, anche con la Pergolettese ci vorrà massimo impegno”. (p.nacarlo/foto Renatecalcio)

