Amaranto in campo stamani per l’ultima rifinitura prima del match interno con il Lecco valido per la 2a giornata di campionato. Domani sarà la prima in casa, in campionato, per i ragazzi di Dal Canto. Al Coni, con un forte vento, inizio con un riscaldamento tecnico, poi schemi e tiri in porta. (p.nac)

Questi i 19 convocati per Livorno-Lecco:

Portieri: Neri, Romboli

Difensori: Boben, Deverlan, Di Gennaro, Fremura, Gonnelli, Morelli, Marie Sainte, Parisi, Porcino

Centrocampisti: Agazzi, Haoudi, Nunziatini

Attaccanti: Braken, Canessa, Mazzeo, Murilo, Pallecchi

L’articolo Rifinitura pre gara, 19 i convocati proviene da Livorno Calcio.