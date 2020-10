Squadra in campo nel pomeriggio per la penultima seduta prima della trasferta di Meda dove gli amaranto se la vedranno con il Renate. Tattica e schemi per i ragazzi di Dal Canto. Ex di turno sarà Matteo Di Gennaro: per il centrale difensivo marchigiano quattro stagioni passate con la maglia neroazzurra dei lombardi.

Renate-Livorno sarà diretta da Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti Franco e Munerati. IV uomo sarà Gianquinto. (p.nac)

L’articolo Seduta al Coni. A Meda arbitra Costanza proviene da Livorno Calcio.