Storia e numeri di Olbia-Livorno

Domenica 18 Ottobre alle 15 il Livorno tornerà a giocare in Sardegna contro l’ Olbia. Sono venti i precedenti tra Olbia e Livorno. 10 sono le vittorie amaranto, 7 i pareggi, 3 i successi dei bianchi. 26 sono i gol fatti dal Livorno, 14 quelli dell’Olbia.

Prima. Il 21/1/1973 (campionato di serie C girone B) fu la prima volta tra le due squadre in casa dell’Olbia. Vinse il Livorno 1-0 con una rete di Zanardello al 77′.

Doppio 0-0. Nel 1983/84 e nel 1990/91, in C2, fu risultato a reti bianche.

Beffa nel finale. Nella serie C 2016/17, il Livorno fu sconfitto per 1-0 ad Olbia a causa di un gol all’89’ di Miceli di testa sugli sviluppi di un angolo.

Miguel decisivo. Nella C 1977/78 il Livorno di Burgnich vince 2-1 ad Olbia. Vantaggio livornese con Quaresima al 7′, pari sardo con un autogol di Nuti e rete decisiva di Miguel Vitulano al 50′.

Ultima. L’ultima gara giocata al “Nespoli” , 7/4/2018, in C, ha fatto registrare il successo dei padroni di casa per 4-2. Le reti furono di Senesi, Vallocchia (2) e Biancu per i sardi. Di Maiorino e Borghese per il Livorno. (p.nacarlo)

