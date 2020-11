Anticipo con la Giana. Arbitra Bitonti

Squadra in campo nel pomeriggio al Centro Coni di Tirrenia. Per i ragazzi di Dal Canto schemi, tattica e partitella finale. Domani mattina ultima rifinitura e partenza per il Piemonte. Alessandria-Livorno sarà diretta da Paolo Bitonti di Bologna, assistenti Fraggetta e Di Pasquale. IV uomo Monaldi.

La Lega di C ha comunicato che l’incontro Livorno-Giana Erminio, valido per la decima giornata, è stato anticipato alle 17:30 (anziché 18:30).

