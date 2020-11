Squadra in campo oggi pomeriggio sul sintetico di Borgo in piazza Gavi. La seduta è iniziata con un riscaldamento sul campo, quindi tattica, tecnica e tiri in porta. Domani per i ragazzi di Dal Canto altra seduta pomeridiana. (p.nac)

L’articolo Pomeriggio di tecnica per gli amaranto proviene da Livorno Calcio.