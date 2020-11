Nel dopo gara con l’Alessandria il commento alla gara è dell’ex di turno Cristian Sosa: “Vincevamo due a zero e potevamo fare altre reti. Dovevamo sfruttare quel loro momento di incertezza. Poi, un po’ per demeriti nostri, un po’ per meriti loro, hanno trovato prima il pari e quindi il rigore decisivo.

Sulla sua gara: “Mi sono trovato bene. Un po’ stanco perché non giocavo da un po’, ma ora quello che è importante è il bene della squadra”. Sul futuro: “Con le squadre forti se ti abbassi il rischio è sempre alto. Ma in generale contro tutti gli avversari, dobbiamo saper chiudere gli incontri quando è il nostro momento migliore, senza perdere tempo o specchiarci con giocate inutili”. (p.nacarlo)

L’articolo Sosa: dobbiamo saper chiudere le gare proviene da Livorno Calcio.