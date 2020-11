Storia e numeri di Livorno-Pontedera

Sono 16 i precedenti tra Livorno e Pontedera. Il bilancio delle partite tra amaranto e granata è questo: 5 successi Pontedera, 4 Livorno, 7 pareggi. Gol fatti: Livorno 12, Pontedera 11.

Prima all’Ardenza. Il primo match in casa del Livorno fu giocato nella C2 1983/84. I ragazzi di Melani si imposero per 4-1 con reti di Palazzi (2), Ilari (rovesciata spettacolare sotto la Sud) e Salvi. Rete ospite con autogol di Finetto.

Gol milanese. Nel 1990/91, ancora in C2, il Livorno batté il Pontedera per 1-0 con gol del centravanti lombardo Marco Limetti al 62′. Era l’11/11/1990.

Amichevole. Nel Gennaio del 2019 il Livorno di Breda giocò un’amichevole al “Picchi” contro il Pontedera. Fu 2-0 labronico con reti di Diamanti e Murilo (fotoNovi un’azione).

Pareggio. L’ultimo pareggio risale al 2016/17. 1-1 con reti di Kabashi e Maritato.

Vittoria a tavolino. Sono molti i precedenti tra le due squadre nella Coppa Italia di C. Nel Settembre 1986 gli amaranto vinsero 1-0 con rete di Falsettini. Poi il giudice sportivo trasformò questo risultato in un 2-0 Livorno per una irregolarità nel tesseramento di un calciatore ospite.

Ultima ospite. Il Pontedera ha vinto a Livorno per l’ultima volta nella C 2017/18. L’11/2/2018 fu successo granata con autogol di Gonnelli all’86’.

Ultima Livorno. Gli amaranto non vincono in casa col Pontedera dalla C2 1996/97. Il 20/10/1996 per la squadra di Lazzerini e Stringara fu successo per 1-0 con gol di Cordone al 27′. (p.nacarlo)

