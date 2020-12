Dal Canto: giocare col coltello tra i denti

Vigilia della trasferta di Como ed il tecnico amaranto Alessandro Dal Canto parla alla stampa. L’analisi parte dalla recente penalizzazione subita: “Oggi abbiamo certezza dei nostri punti di penalizzazione. La situazione è più chiara, siamo veramente consci che il nostro unico obiettivo deve essere raggiungere quota quarantacinque punti. A questa cifra, dovrebbe esserci la salvezza diretta”.

Sulla mancanza di uomini in due reparti: “Siamo in emergenza nel reparto di attacco dove l’unica punta effettiva è Braken, ma anche a centrocampo, dove abbiamo perso Piccoli non abbiamo molte scelte. Fortunatamente anche per questa gara possiamo contare su Agazzi”. Sui singoli: “Domani Gemignani sarà titolare. Avendo da giocare quattro gare in così pochi giorni, domenica scorsa era rimasto a riposo”.

Sui giovani attaccanti infortunati e sul programma per le feste: “Pallecchi e Canessa torneranno ad allenarsi con il gruppo ad anno nuovo. Durante le feste natalizie il programma di allenamento prevede: allenamenti il 28, 29 e 30 Dicembre, poi sosta fino al 3 Gennaio compreso. Dal 4 Gennaio inizierà la preparazione al match del 10 in casa con la Pro Patria”.

Domani un’altra trasferta difficile, dove dobbiamo ancora migliorare? “Siamo una squadra che cerca sempre di fare la partita. Purtroppo, talvolta, si pensa che essendo una squadra tecnica, con molti calciatori che vengono dalla B, con un blasone ed un nome importante, tutto debba essere facile e si possa vincere contro tutti. Ma non è così. Dobbiamo metterci bene in testa che il nostro unico obiettivo è la salvezza, si deve lottare su ogni pallone, avendo paura di perdere. Se impariamo a giocare con più paura di perdere ed in un modo più consono alla categoria, potremo farcela. Tutti con noi fanno la partita della vita. Ecco, dobbiamo essere invece noi ad entrare sempre in campo con il coltello tra i denti. Come se non ci fosse un domani per cercare rimedio ad una brutta prestazione. Dobbiamo abituarci ad avere sempre la giusta voglia di vincere, di lottare e di combattere: sempre concentrati e guardando di partita in partita, per sopravvivere. Oggi prendiamo troppi gol in modo stupido e fatichiamo troppo a segnare”

Sulla trasferta di Como: “Sarà una gara molto difficile. Andiamo ad incontrare una delle pretendenti alla vittoria finale. Hanno costruito la squadra per questo obiettivo. Con l’allenatore nuovo hanno trovato nuova spigliatezza. Per noi sarà la quarta consecutiva da giocare nel giro di pochi giorni. Malgrado tutto siamo pronti a fare la nostra partita ed a farci valer, come è sempre accaduto”. (p.nacarlo)

