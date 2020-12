Mattina di lavoro in Borgo. Arbitrerà Repace

Squadra subito in campo dopo la bella vittoria di Vercelli. Da oggi è iniziata la preparazione in vista di Livorno-Lucchese di domenica pomeriggio. Mister Dal Canto ha fatto svolgere un lavoro differenziato tra chi ha giocato ieri al “Piola” e il resto del gruppo. Partitella per i primi, corsa e atletica per gli altri.

Livorno-Lucchese sarà diretta da Giuseppe Emanuele Repace di Perugia. Assistenti Melchiorre e Trasciatti. IV uomo Peletti. (p.nac)

