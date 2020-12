Ragazzi amaranto impegnati oggi in una doppia seduta. Al mattino, al Centro Coni, lavoro in palestra ed atletica. Nel pomeriggio spostamento sul campo di Borgo per lavorare sulla parte tattica e tecnica. Sul sintetico di piazza Gavi inizio con un riscaldamento tecnico con passaggi e palleggi, quindi esercizi di possesso palla e partitella. (p.nac)

L’articolo Mattina in palestra e pomeriggio sul campo proviene da Livorno Calcio.