Rifinitura pre Lucchese. Regali all’ospedale-covid

Giornata di rifinitura prima del derby con la Lucchese. Nel pomeriggio, in Borgo, gli uomini di Dal Canto hanno provato schemi e tiri in porta. Per le festività del Natale 2020, ieri il Presidente Heller ha consegnato dei regali amaranto all’ospedale-covid di Tirrenia (foto). Il gesto è stato molto apprezzato dalla direzione sanitaria dell’ospedale, che in questo periodo sta lottando con forza e professionalità contro questa terribile pandemia. (p.nac)

Questi i 21 convocati per Livorno-Lucchese di domani:

Portieri: Stancampiano, Matysiak

Difensori: Deverlan, Di Gennaro, Fremura, Gemignani, Morelli, Marie Sainte, Parisi, Porcino, Sosa

Centrocampisti: Agazzi, Bussaglia, Haoudi, Pecchia, Piccoli

Attaccanti: Braken, Caia, Marsura, Mazzeo, Murilo

