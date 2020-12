Sono 26 i precedenti in campionato tra Pro Vercellli e Livorno. Il bilancio vede i piemontesi avanti con 9 successi, 8 i successi labronici, 9 i pareggi. Nelle reti fatte il Livorno è avanti per 35 a 32.

Prima. La prima volta tra bianchi ed amaranto è stata nel 1930 (nella foto-cartolina un’azione con il goalkeeper Scansetti che esce basso sul livornese Palandri) in serie A. Vinse la Pro per 4-1 con gol di Casalino, Baiardi II (2) e Santagostino. Per il Livorno autogol del portiere di casa.

Buse-Gol. Nel 1934, in A, il Livorno vinse 1-0 sul campo della Pro Vercelli grazie alla rete del livornese doc Giovanni Busoni.

Vittoria in campo neutro. Nel 2012/13 il Livorno di Nicola andò a vincere 2-1 (gol di Paulinho e Siligardi) sul neutro di Piacenza contro la Pro Vercelli. I piemontesi non potevano disporre del loro impianto per dei lavori di ristrutturazione.

Pari con tanti gol. Nel 2014/15 in B la partita tra Pro Vercelli e Livorno finì 3-3: doppietta di Sprocati e rete di Luppi per i padrini di casa. Reti di Maicon, Siligardi ed Emerson (rig) per il Livorno.

Ultima. L’ultima in casa piemontese è stata vinta dai bianchi per 1-0 grazie ad un autogol di Maicon al 35′. Si giocava il campionato di serie B 2015/16. (p.nacarlo)

L’articolo Storia e numeri di Pro Vercelli-Livorno proviene da Livorno Calcio.