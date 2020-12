Un gol all’inizio ed è ko a Pistoia

Il gol dell’ex Valiani, dopo soltanto sei minuti, condanna il Livorno alla sconfitta per 1-0 al “Melani” di Pistoia. Per i ragazzi di Dal Canto qualche occasione con Mazzeo ed Haoudi, ma la porta di Perucchini resta imbattuta. Mercoledì prossimo il recupero in casa della Pro Vercelli. (p.nac/foto uspistoiese)

Pistoiese: Perucchini; Pierozzi, Camilleri (78′ Romagnoli), Solerio, Simonti; Tempesti, Spinozzi, Simonetti; Valiani; Gucci, Chinellato. All. Riolfo

Livorno: Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Gemignani; Bussaglia (66′ Marsura), Agazzi, Porcino (58′ Piccoli); Haoudi (73′ Braken); Murilo, Mazzeo. All. Dal Canto

Arbitro: Nicolini di Brescia

Rete: 6′ Valiani

